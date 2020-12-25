Берлин, , 09:28 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 25 533 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 612 648.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 412 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 29 182.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,206 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (373 298 заразившихся), Бавария (305 866) и Баден-Вюртемберг (225 354).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 32 195 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.