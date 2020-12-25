Сеул, , 09:29 — REGNUM Американские военные, находящиеся в Южной Корее, получили первую партию вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные и источники.

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По данным источников, вакцина, одобренная для использования в экстренных случая, прибыла утром 25 декабря в Международный порт Инчхон.

Точное количество полученных доз не известно.

Ранее командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс сообщил, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники и вспомогательный персонал. Предполагается, что вакцинация начнётся уже на следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря на американских военных базах в Южной Корее подтверждено 470 случаев заражения коронавирусом.

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