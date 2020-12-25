Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM В Петербурге Единая региональная информационно-справочная служба «122» начала принимать звонки жителей города, у которых наблюдаются симптомы COVID-19, чтобы принять вызов врача на дом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

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Ранее Служба 122 предоставляла только консультационную информацию по ситуации с коронавирусом, а теперь операторы службы круглосуточно принимают заявки на вызов врача на дом от горожан, которые испытывают симптомы заболевания COVID-19, и в реальном времени передает такие заявки в поликлиники.

«С понедельника принято 14 тысяч звонков», — отметили в Смольном.

При обращении пациента с просьбой вызвать врача, оператор Службы 122 проводит опрос согласно перечню вопросов, утвержденному комитетом по здравоохранению. После чего заполняется карточка обращения в онлайн-журнале. Вся полученная информация передается в городские поликлиники по защищенным каналам Единой мультисервисной телекоммуникационной сети Санкт-Петербурга.

«Учреждения здравоохранения организуют взятие в работу, отработку и закрытие поступивших заявок в соответствии со своими действующими правилами и нормативными актами», — пояснили в пресс-службе.

Единая региональная информационно-справочная служба «122» обеспечивает круглосуточную информационную поддержку горожан по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19, а также по вопросам, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти и подведомственных им организаций.

Служба работает в Петербурге с апреля 2020 года. К ней можно обратиться по короткому номеру 122 как со стационарных, так и с мобильных телефонов, при нахождении звонящего на территории города. В случае, если петербуржец находится за пределами города, то Служба 122 Санкт-Петербурга доступна по телефону (812) 246−5-122.

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