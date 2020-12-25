Волгоград, , 09:19 — REGNUM Власти Волгоградской области окажут содействие пассажирам рейсового автобуса, который перевернулся в Рязанской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации 25 декабря.

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Так, губернатор региона Андрей Бочаров поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Рязанской области для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП, а также содействовать в доставке пассажиров автобуса Москва — Волгоград к месту назначения.

«На место происшествия в Рязанскую область выехали представители комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области», — добавили в администрации.

Также распоряжения в связи с аварией даны региональному комитету здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгоград, в котором находилось 24 пассажира и два водителя, перевернулся на 247-м километре федеральной трассы Р-22 25 декабря примерно в три часа утра.

В результате аварии четыре человека погибли, в том числе водитель, 11 пострадали. На месте трагедии работают специальные службы.