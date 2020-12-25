Самара, , 09:20 — REGNUM Все медицинские учреждения Самарской области будут работать в праздничные дни в таком же режиме, в каком они работают последние девять месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на совещании в областном правительстве, 25 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

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Он также отметил, что жителям области в праздники нужно употреблять как можно меньше алкоголя, поскольку рост его потребления вызывает рост травматизма, при том, что система здравоохранения и так испытывает повышенные нагрузки.

Отмечается, что с 31 декабря по 10 января по области не запланировано никаких праздничных развлекательных мероприятий. Несмотря на это жители выйдут на улицы в новогоднюю ночь: народные гуляния ожидаются на 96 площадках.

В ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения ожидаются в 160 населенных пунктах региона на 297 объектах Русской Православной Церкви.

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