Москва, , 09:15 — REGNUM За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 5659 человек. Об этом 25 декабря сообщает оперативный штаб столицы.

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«Ещё 5659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Это на 151 человека больше, чем сутками ранее.

Всего, по данным штаба, за время пандемии в Москвк смогли победить коронавирус 593 939 человек.