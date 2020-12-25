Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве 25 декабря ожидаются снегопад и ветер, сообщает центр «Фобос».

«Столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном «Грета», сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 мм, или 1/5 месячной нормы осадков, усилением ветра в порывах до 10−15 м/с, ухудшением видимости до 500−800 метров и потеплением до околонулевой температуры», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в Москве и Подмосковье облачную погоду, снег и метель. В течение дня ожидается температура воздуха до трёх градусов ниже нуля, в вечернее время потеплеет до околонулевых отметок, снег станет мокрым.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Западной и Средней Сибири до конца текущего года ожидается экстремально холодная погода, при которой значения температуры воздуха будут опускаться до —50 °C.

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