Москва, , 09:08 — REGNUM В пятницу, 25 декабря, в столицу России придет североатлантический циклон «Грета», который принесет с собой снегопад, в результате чего выпадет до 11 мм осадков, или пятая часть их месячной нормы. Об этом 25 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном «Грета», сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 миллиметра, или 1/5 месячной нормы осадков», — приводит его слова РИА Новости.

Также, как рассказал синоптик, прогнозируется ухудшение видимости до 500−800 метров и потепление температуры воздуха до 0 °C.

Кроме того, Синенков уточнил, что 25 декабря в Москве ожидается облачная погода, временами снег, метель, вечером мокрый снег.

«Температура воздуха в столице минус 1−3 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 3, вечером потеплеет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на территории Западной и Средней Сибири до конца текущего года ожидается экстремально холодная погода, при которой значения температуры воздуха будут опускаться до —50 °C.