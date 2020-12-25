Владивосток, , 09:07 — REGNUM На новейшем корвете «Герой России Алдар Цыденжапов», построенном для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре), 25 декабря прошла торжественная церемония подъёма Военно-морского флага. Об этом сообщает пресс-служба Восточного округа Минобороны РФ.

«После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ корабль включён в боевой состав Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Участвовавший в митинге командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц напомнил о героическом подвиге Алдара, поблагодарил родителей за воспитание такого сына и пожелал экипажу новейшего корвета с честью и достоинством служить на вступившем в строй боевом корабле.

В торжествах также приняли участие представители создателя корабля — Амурского судостроительного завода, губернатор Приморского края и ветераны ВМФ.

Родители и родственники Героя России Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни десять лет назад спас от гибели экипаж эсминца «Быстрый», были доставлены во Владивосток специальным бортом морской авиации ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший корвет «Герой России Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России на Амурском судостроительном заводе, полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав российского флота.

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