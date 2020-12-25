Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM В Казахстане выявили 150 198 случаев заражения коронавирусом, в том числе 736 — за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 25 декабря в Казахстане выздоровели 136 тыс. пациентов, скончались — 2196 человек. С 1 августа зарегистрировано 45 тыс. случаев пневмонии коронавирусного типа.

Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев заражения коронавирусом наблюдается в Восточно-Казахстанской области — 18 552, Нур-Султане — 17 972 и Алма-Ате — 17 885.

С начала декабря число случаев заражения коронавирусом в Казахстане колеблется от 650 до 800. Заметный рост новых случаев наблюдается с начала ноября. С августа по октябрь в республике ежедневно выявляли не более 150 новых случаев ежедневно.