Москва, , 09:04 — REGNUM Испытания антикоронавирусной вакцины «Спутник V» с участием добровольцев старше 60 лет прошли успешно. Об этом глава центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург заявил в ходе брифинга.

Вакцинация от COVID-19 mos.ru

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Он отметил, что в тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет. Испытания завершились несколько дней назад. Специалисты подвели научные итоги испытаний и 23 декабря в надлежащем виде представили их Министерству здравоохранения РФ.

Результаты испытаний «очень положительные», подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что в ближайшие дни ожидается решение о возможности применения препарата «Спутник V» для вакцинации населения, начиная с 18 лет и без ограничения возраста.

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