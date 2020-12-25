Ханты-Мансийск, , 08:57 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 229 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 25 декабря: Ханты-Мансийск — 26 случаев заражения; Сургут — 24; Нягань — 22; Нефтеюганск — 21; Нижневартовск — 18; Сургутский район — 17; Нефтеюганский район — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 25 декабря 39 965 случаев. Излечились 36 102 человека, 516 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 25 декабря составляет 0,98.