Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Обязательно прохождение тестирования на коронавирусную инфекцию ввели для всех, кто въезжает на территорию США из Великобритании американские власти после того, как в Соединенном Королевстве был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом 25 декабря говорится в заявлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), которое приводит газета The Washington Post.

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Уточняется, что новые правила распространяют свое действие абсолютно на всех, въезжающих с США из Великобритании, включая американских граждан. При этом пассажиры должны будут предоставить для посадки на рейс результаты теста на коронавирус, сделанного не более чем за три дня до их поездки.

«Дополнительные требования к тестированию усилят защиту жителей США ради сохранения их безопасности и здоровья, а также для того, чтобы обеспечить безопасность международных перелетов», — говорится в тексте приводимого газетой заявления ЦКПЗ.

Также уточняется, что данные правила вступают в силу с 28 декабря и отмечается, что недавно выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса «может быть на 70% более заразным» по сравнению с более ранними выявленными разновидностями SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции в стране сформируется тогда, когда привьются от COVID-19 или переболеют им от 70% до 90% населения.