Москва, , 08:55 — REGNUM В России в 2021 году ожидаются семь коротких рабочих недель и одна длинная, сообщили в Роструде.

Так, из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля жители России будут отдыхать с 21 по 23 февраля, при этом с 15 по 20 февраля будет единственная в году шестидневная рабочая неделя.

В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта рабочая неделя будет сокращена до четырёх дней.

В мае первые две рабочие недели будут четырёхдневными, жители РФ будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. 12 июня будет праздноваться День России, сам праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на 14 июня.

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В ноябре из-за празднования Дня народного единства (4 ноября) граждане будут отдыхать с 4 по 7 ноября (из-за переноса выходного дня 2 января на 5 ноября). 31 декабря 2021 года также будет выходным.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Нового года жители России будут отдыхать с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днем в 2021 году после праздников. В следующем, 2021 году 31 декабря официально объявлено выходным днём. А вот в 2020 году сделать этот день нерабочим в регионах России могут своим решением главы субъектов РФ. При этом, как показал опрос, свыше 85% жителей России полагают, что 31 декабря должно быть выходным днём.

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