Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Компания Google опубликовала самые популярные запросы в различных категориях в рамках проекта «Год в поиске», сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Согласно опубликованным данным, лидером по количеству запросов в Google стали выборы в США, на втором месте по популярности оказался глава КНДР Ким Чен Ын.

Причиной огромного количества поисковых запросов о председателе Госсовета КНДР стало состояние его здоровья. Больше всего запросов о состоянии здоровье лидера Северной Кореи было сделано в период с 26 апреля по 2 мая.

Известно, что в этот период пользователи Google в большинстве случаев вводили в поисковую строку сочетания «Ким Чен Ын коронавирус», «Ким Чен Ын дата смерти», «новости о смерти Ким Чен Ына».

Отмечается, что чаще всего новости о лидере Северной Кореи искали в Уганде, Сингапуре и США.