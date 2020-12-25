Ставрополь, , 08:46 — REGNUM Почти 300 человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели на Ставрополье 24 декабря. Всего с начала пандемии в регионе, по данным на утро 25 декабря, болезнь победили свыше 30,2 тыс. человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Накануне на Ставрополье выявили 243 носителя коронавируса — это один из самых высоких суточных приростов в регионе за весь период распространения инфекции. Всего в крае к настоящему времени зарегистрировано более 33,6 тыс. случаев заражения. Умерли на Ставрополье 692 пациента с COVID-19, семеро из них скончались за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Ставрополье действует режим самоизоляции для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Студенты всех вузов и ссузов региона, а также учащиеся школ в восьми наиболее густонаселенных городах края переведены на дистанционное обучение.

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