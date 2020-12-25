Москва, , 08:53 — REGNUM Отпуска и отгулы собираются соединить с новогодними каникулами 8% российских работников. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

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В конце 2019 года о желании продлить период отдыха за счёт отгулов и отпусков заявляли 15% опрошенных. Однако теперь не намерены присоединять отпуск или отгулы к каникулам 80% опрошенных, а 12% отметили, что пока не приняли решение.

Почти 5% респондентов хотят таким образом отдохнуть в предновогодние дни, а 3% намерены оформить отпуск с 11 января 2021 года.

Чаще всего продлить себе отдых хотят люди старше 45 лет (7%). Взять отпуск после длинных выходных собираются 4% мужчин против 1% женщин, а также респонденты моложе 34 лет (6%).

Опрос проходил с 14 по 23 декабря во всех федеральных округах с участием 1,6 тыс. человек.

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