Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Семь человек подозреваются в организации на территории Казахстана незаконного игорного бизнеса, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

Сумма дохода от преступной деятельности оценивается в 800 млн тенге ($1,9 млн). Среди подозреваемых — один гражданин Германии. Злоумышленники организовали незаконный игорный бизнес в Алма-Ате, Чимкенте, Караганде, Таразе и Кызыл-Орде.

Уголовное дело находится на стадии разбирательства в суде №2 Кызыл-Орды. Семь человек подозреваются в создании и руководстве преступной организацией, организации незаконного игорного бизнеса, легализации денег, полученных преступным путем, а также в подкупе или принуждении к даче ложных показаний.