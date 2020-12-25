Сухум, , 08:44 — REGNUM 101 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 24 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 560 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 101 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 271 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 25 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 8236 носителей SARS-CoV-2. Из них 6508 победили инфекцию. За это время 105 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

По данным штаба за 23 декабря, за сутки в стране выявили 124 носителя SARS-CoV-2 в результате 489 исследований на коронавирус.

Стоит отметить, что в минздраве Абхазии 23 декабря сообщили о повторном случае заражения коронавирусом 16-летней девушки. Первый раз симптомы COVID-19 у нее проявились в октябре, а после 14 дней тест на коронавирус показал отрицательный результат. Второй раз симптомы болезни у несовершеннолетней были зафиксированы 15 декабря.

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