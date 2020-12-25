Кейптаун, , 08:42 — REGNUM Число выявляемых в ЮАР случаев заражения коронавирусом за сутки скоро превысит пиковые значения, зафиксированные во время первой волны в начале года. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на предупреждение министерства здравоохранения ЮАР.

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По словам журналистов, в настоящее время страна борется с новым, более быстро распространяющимся штаммом вируса. Число выявленных за сутки случаев заражения достигло 14 046, что привело к увеличению общего числа заражений до 954 258, сообщили в министерстве. В заявлении также сообщалось, что южноафриканцам необходимо будет «пересмотреть нынешние ограничения и рассмотреть дальнейшие меры для того, чтобы обуздать тревожные темпы распространения» вируса.

Уровень положительности — соотношение положительных тестов на коронавирус ко всем проведенным, составил 26%, что примерно вдвое превышает средний уровень инфицирования, наблюдавшийся в стране до декабря, когда распространение вируса начало ослабевать.

«Скорость распространения намного быстрее, чем в первую волну, и мы превзойдем пик первой волны в ближайшие дни», — отметили в министерстве.

Напомним, что в минздраве ЮАР сообщили о новой мутации вируса, заявив, что она, вероятно, привела к недавнему всплеску заражений. В ответ на это ряд стран запретили поездки в ЮАР и обратно. Местные чиновники и представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что этот штамм отличается от того, который был идентифицирован в Великобритании, хотя оба они несут в себе мутации, которые делают их более трансмиссивными, чем ранее циркулировавшие доминирующие штаммы.

В начале декабря президент Сирил Рамафоса ужесточил меры по борьбе с COVID-19, чтобы обуздать вторую волну, но заявил, что полный локдаун, подобный введенному в марте, невозможен из-за экономических последствий.

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