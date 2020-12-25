Лондон, , 08:41 — REGNUM Более 600 тыс. жителей Великобритании получили вакцину против коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. О ходе общенациональной программы вакцинации сообщает британский минздрав.

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В министерстве здравоохранения заявили, что доля вакцинированных будет расти в ближайшие недели и месяцы по мере того, как медики будут получать новые дозы препарата. Власти Британии намерены расширять программу, они обещают доставлять вакцину непосредственно в дома престарелых.

Вакциной обеспечили в первую очередь постояльцев домов престарелых старше 80 лет, а также работников лечебных и социальных учреждений. Вакцинация в Соединённом Королевстве началась 8 декабря, процедуру прошли уже 616 933 человека.

Уточняется, что в Англии привито 521 594 человека, в Шотландии — 56 676 человек, в Уэльсе — 22 595 и в Северной Ирландии — 16 068.

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