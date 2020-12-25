Оттава, , 08:29 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, поступила в Канаду. Об этом 25 декабря сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на своей странице в соцсети Twitter.

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«Первые дозы вакцины Moderna от COVID-19 прибыли в Канаду», — говорится в сообщении главы правительства Канады.

Также он уточнил, что данная поставка является частью из 168 тыс. доз, которые Канада получит до конца текущего месяца и частью из 40 млн доз, которые компания Moderna должна поставить в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Канаде в общей сложности выявлено 528 354 носителя коронавирусной инфекции.