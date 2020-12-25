Сеул, , 08:26 — REGNUM 4 декабря представители вооружённых сил Южной Кореи провели ежегодные учения по обороне островов Токто, расположенных в Японском море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные и правительственные источники.

По данным источников, в учениях принимали участие представители военно-морских сил и морской полиции. Представители военно-воздушных сил и морской пехоты не принимали участия.

Отмечается, что по сравнению с другими подобными учениями данные манёвры проходили в меньшем масштабе в связи с пандемией коронавируса и другими факторами.

Между тем в министерстве обороны Южной Кореи отказались разглашать подробности учений.

Напомним, что в июне текущего года учения прошли с участием восьми кораблей и пяти самолётов, включая истребители F-15K. О них также было сообщено с опозданием, поскольку Сеул стремится избежать обострения отношений с Токио.

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