Найроби, , 08:22 — REGNUM Врачи в Кении согласились прекратить продолжающуюся забастовку после достижения соглашения с правительством. Об этом сообщает кенийская газета The Standard со ссылкой на заявление представителя Союза практикующих врачей и стоматологов Кении (KMPDU).

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Исполняющий обязанности генерального секретаря профсоюза Чибанзи Мвачонда в четверг, 24 декабря, заявил, что соглашение о приостановке забастовки было достигнуто после вмешательства президента Кении Ухуру Кеньятты.

Он сказал, что лидеры профсоюза и правительство пришли к соглашению о возвращении к работе, подчеркнув, что теперь врачи уверены, что все их проблемы будут решены.

«Мы продолжаем взаимодействовать с правительством», — сказал Мвачонда во время подписания соглашения. Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве представлял правительство на данном мероприятии.

Напомним, что врачи и другие медицинские работники в Кении объявили забастовку в связи с нерегулярной оплатой труда, отсутствием доплаты за риск и медицинской страховки.

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