Бразилиа, , 08:21 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 58,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 58 428 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 7 423 945.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 762 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 189 982.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 448 740 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 46 696 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.