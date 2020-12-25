Тбилиси, , 08:20 — REGNUM Директор Тбилисского центра инфекционных патологий Тенгиз Церцвадзе, координирующий работу всех «ковидных» центров в Грузии, критически отозвался о пищевой добавке «Божья благодать», в аннотации к которой говорится, что это «сильное средство от COVID-19». Об этом 24 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Ранее один из создателей нового препарата академик Анзор Джапаридзе заявил, что это средство местного производства появилось в аптеках Грузии. Он заверил, что оно якобы уже помогло 300 пациентам с COVID-19. Для положительного эффекта, как сказал Джапаридзе, при приеме добавки необходимо креститься.

«Мы не знаем состава этой пищевой добавки, но если она включает витамины и полезные вещества, тогда их использование возможно, но не стоит думать, что эта пищевая добавка способна вылечить от COVID-19», — сказал Церцвадзе журналистам.

Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе с недоверием отнесся к появлению «Божьей благодати». По его словам, непроверенные препараты могут даже усугубить состояние пациента.

Стоит отметить, что стоимость нового средства в аптеках составляет 60 лари (около $ 18) за упаковку, в которой четыре таблетки.

Читайте ранее в этом сюжете: У тяжелобольных COVID-19 появилось больше шансов на выздоровление

Читайте развитие сюжета: В Грузии выявили более 1800 носителей коронавируса за сутки