Богота, , 08:17 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 14,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 14 940 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 559 766.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 280 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 41 454.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 417 316 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 14 233 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.