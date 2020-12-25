Москва, , 08:09 — REGNUM На территории Западной и Средней Сибири до конца текущего года ожидается экстремально холодная погода, при которой значения температуры воздуха будут опускаться до — 50 °C. Об этом 25 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20−24 градуса ниже нормы», — приводит его слова ТАСС.

Так, по словам синоптика, в центре Красноярского края, к примеру, температура воздуха в этот период может доходить до — 50 °C.

«Важно, что сильные морозы и в густонаселенных районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года», — добавил Вильфанд.

При этом, как отметил метеоролог, такие значения температуры воздуха близки к рекордным и являются следствием глобального потепления.

«Глобальное потепление — это не только высокие температуры. Это еще и большая амплитуда переменчивости», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 25 декабря, в Москве будет облачно, пройдет сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха в городе составит −2… −0 °C.

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