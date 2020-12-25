Чита, , 08:01 — REGNUM В Забайкалье с 2020 года поддержка некоммерческого сектора осуществляется за счёт регионального бюджета. По итогам конкурсного отбора это помогло профинансировать 39 из 315 проектов. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Заявки принимались по восьми направлениям: «Развитие территории», «Патриотическое воспитание детей и молодежи», «Развитие добровольчества (волонтерства)», «Поддержка спорта и здорового образа жизни», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Экология и охрана окружающей среды», «Развитие науки, образования и просвещения», «Развитие культуры и искусства, сохранение духовного наследия».

В следующем году, по словам председателя правительстве региона Алексея Казакова, власти региона будут усиливать поддержку в этом направлении: из бюджета будет выделено 27 миллионов рублей.

«Правительство готово содействовать некоммерческому сектору, чтобы эти проекты стали реальностью, готовы организационно и информационно сопутствовать их реализации», — пояснил чиновник.

Кроме поддержки со стороны региона, еще 55 проектов от НКО Забайкалья претендуют на победу в конкурсе Фонда президентских грантов. Итоги конкурса Фонд президентских грантов объявит 15 января 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

В главном финансовом документе Забайкалья предусмотрено увеличение финансирования отдельных национальных проектов.

Читайте также: В Забайкалье увеличивают финансирование нацпроектов