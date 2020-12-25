Москва, , 08:00 — REGNUM Переклеенная фотография на паспорте гражданина РФ является самым распространенным способом подделки паспорта, рассказал руководитель Гознака Аркадий Трачук.

По его словам, фальшивку трудно заметить без осмотра или проверки соответствующим оборудованием.

«Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится», — рассказал глава организации в интервью РИА Новости.

Трачук подчеркнул, что усовершенствование бумажного паспорта может не понадобиться, если в ближайшие годы в стране будет воплощен в реальность проект электронного варианта этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа стало известно, что согласно исследованию ВЦИОМ, 73% опрошенных граждан РФ не хотят иметь электронный паспорт. В опросе участвовало 1600 человек.

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