Мехико, , 07:56 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 12,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 12 485 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 362 564.

Также он добавил, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончался 861 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 121 172. При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 015 256 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 11 653 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.