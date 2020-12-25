Новосибирск, , 07:40 — REGNUM В Новосибирском метрополитене сегодня, 25 декабря, прошёл рейд по соблюдению масочного режима. Сотрудники минтранса проверяли пассажиров на станции «Красный проспект», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры в метрополитене Дарья Драй © ИА REGNUM

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В итоге 15 пассажирам без масок было отказано в проезде, на одного составлен административный протокол.

«Проведено 20 профилактических бесед в комнате полиции и более 30 бесед — на платформе, — уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — Радует то, что жесткого игнорирования нет, по требованию практически все пассажиры надели маски. В целом в метрополитене масочный режим соблюдается лучше, чем в наземном общественном пассажирском транспорте. Это связано с тем, что на входе в метро организован соответствующий контроль. Пассажиров без масок сейчас гораздо меньше, чем два-три месяца назад».

Отметим, что на общественном пассажирском транспорте рейдовые мероприятия проводятся регулярно.