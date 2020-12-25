Ульяновск, , 07:33 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области прокуратура подала иск к местным властям из-за отсутствия бесперебойного водоснабжения по сетям, в результате жители использовали колодцы и родники. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Проверка проводилась по обращению жителей села Ждамирово Сурского района. Прокуратура установила, что на территории села расположены водопроводные сети протяженностью 15 км, но они не работают, а органы власти не принимали мер для ремонта сетей. В ведомстве отмечают, что в результате жители 121 дома, в том числе пенсионеры и инвалиды, вынуждены были использовать колодцы либо добывать воду в родниках.

Прокурор района вышел с иском в суд об обязании администраций Сурского района и Хмелевского поселения организовать в Ждамирово «круглосуточное и бесперебойное водоснабжение надлежащего качества». Отмечается, что заявление удовлетворено, решение вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области прокуратурой пресечена попытка оформления коммерческой структурой береговой полосы Волги. Речь шла неправомерном оформлении в собственность около 16 тыс. кв. метров береговой линии Куйбышевского водохранилища.

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