Кемерово, , 07:32 — REGNUM В Кемерове праздничные новогодние программы на площади Советов не состоятся. Причина — ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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"Определены места безопасного запуска уличных фейерверков, — уточнили в мэрии. — На период новогодних праздников разработан и утверждён график круглосуточного дежурства ответственных сотрудников дежурно-диспетчерских служб и аварийно-спасательных служб, имеется необходимый резерв спецтехники и материалов».

В новогоднюю ночь для поездок в разные районы города кемеровчане смогут воспользоваться пассажирским транспортом.