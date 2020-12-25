Далянь, Китай, , 07:28 — REGNUM Город Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая собрал 2,13 млн тестов на коронавирус на текущий момент, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Далянь запустил общегородское тестирование на коронавирус 22 декабря после того, как в городе было выявлено сразу несколько новых случаев заболевания опасной инфекцией.

Мощность тестирования жителей города достигла 2 млн образцов в день благодаря усилиям медицинских бригад, вызванных из-за пределов Даляня, сообщила местная комиссия здравоохранения.

По состоянию на среду Ляонин сообщил в общей сложности о 302 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, 66 из которых были импортированы. Всего 287 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления.

По данным комиссии, в настоящее время в провинции насчитывается 13 подтвержденных случаев заболевания в больницах и 23 бессимптомных носителя, получающих лечение в карантине.