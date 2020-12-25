Симферополь, , 07:25 — REGNUM Прибывшие в Крым самолётами военно-транспортной авиации из Ростова-на-Дону военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя и установке специального оборудования для помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Военный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и разворачивается на базе пневмокаркасных сооружений. В его составе будут развёрнуты все необходимые отделения, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб (включая ПЦР). В кратчайшие сроки госпиталь примет первых больных с новой коронавирусной инфекцией.

В распоряжении медиков отряда имеется всё необходимое оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, УЗИ и анализаторы крови.

Напомним, решение развернуть мобильные госпитали Минобороны в Крыму (Симферополе и Ялте) было принято президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе главы Крыма и в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Ранее Минобороны сообщило, что в Крым самолётами из Ростова-на Дону направлено 100 военных специалистов и около 100 тонн медицинского оборудования и материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что мобильные госпитали Министерства обороны РФ в Ялте и Симферополе будут развёрнуты до конца дня 24 декабря.

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