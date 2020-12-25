Токио, , 07:24 — REGNUM Приоритет при вакцинации против коронавирусной инфекции в Японии получат медицинские работники, передает телеканал NHK.

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Сообщается, что японское министерство здравоохранения представило план по вакцинации населения против COVID-19. Согласно плану, первыми в стране привьют медработников — это планируется осуществить к концу февраля. Затем вакцинации подвергнутся пожилые люди, этот этап продлится до конца марта. Следующими в очереди на прививки являются люди с хроническими заболеваниями.

Предполагается, что по этому плану вакцины введут 8,2 млн людей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 24 декабря в Японии выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки. Органы здравоохранения страны отмечали, что рекордный рост заболеваемости COVID-19 фиксируется уже второй день подряд.

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