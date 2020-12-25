Ханчжоу, Китай, , 07:23 — REGNUM Пациент, переболевший COVID-19 в провинции Чжэцзян на востоке Китая, вновь заразился опасной инфекцией, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в местном департаменте здравоохранения, случай повторного заболевания был выявлен в городе Лишуй. У пациента был подтвержден диагноз 2 ноября текущего года. Спустя некоторое время он был выписан из госпиталя. Теперь же пациент заболел опасной инфекцией вновь.

Пациент был переведен в специальную больницу в уезде Цинтянь для лечения, и среди близких контактов пациента проводится тестирование на вирус. До сих пор не было получено среди них никаких положительных результатов. Проводятся дальнейшие эпидемиологические исследования.