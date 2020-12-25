Нанкин, Китай, , 07:19 — REGNUM Новый мост через реку Янцзы был открыт для движения транспорта в столице провинции Цзянсу городе Нанкине, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Мост «Цзянсиньчжоу» через реку Янцзы общей протяженностью 10,3 км является первым в мире легким сталебетонным композитным вантовым мостом. Он имеет шесть полос движения, что позволяет транспортным средствам пересечь реку всего за 10 минут совершенно бесплатно.

Являясь важным каналом, соединяющим два основных района Нанкина, и вспомогательным объектом, соединяющим провинции Цзянсу и Аньхой, мост будет играть важную роль в региональной интеграции и экономическом развитии, отмечают власти региона.