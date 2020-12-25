Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области полиция ведёт поиски убийц семейной пары. Об этом сообщает региональное УМВД.

Мероприятия начались после того, как в одном из домов Октябрьского района после тушения пожара нашли два трупа. На телах обнаружены множественные колото-резаные раны. Силовики полагают, что неизвестные убили людей, а затем подожгли дом.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступления. Идёт комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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