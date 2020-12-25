Гуйян, Китай, , 07:13 — REGNUM Первая всестороння пилотная зона больших данных в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая обзавелась 20 215 базовых станций 5G, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

В настоящее время в регионе насчитывается 9 млн абонентов 5G, сообщили в Администрации развития больших данных провинции Гуйчжоу. Горная провинция является одним из самых бедных районов Китая, где основными отраслями промышленности являются добыча угля, производство электроэнергии, табака и спиртных напитков.

Когда Китай начал модернизировать свою экономику в направлении большей технологичности с применением более передовых технологий, Гуйчжоу ускорил свою экономическую реструктуризацию и стал лидером индустрии больших данных в стране.

Гуйчжоу активизировал использование технологии 5G в таких областях, как транспорт, здравоохранение и туризм, а количество прикладных проектов 5G в провинции достигло более 170.

Китай разрешил коммерческое использование 5G в 2019 году. Предлагая более высокие скорости и большую пропускную способности связи при меньших задержках, сеть 5G рассматривается в качестве инфраструктуры для различных цифровых технологий следующего поколения, включая искусственный интеллект, виртуальную и дополненную реальность и беспилотные транспортные средства.

Китай установил 718 тыс. базовых станций 5G по состоянию на ноябрь текущего года, сообщил ранее замминистра промышленности и информационных технологий Лю Лехун.