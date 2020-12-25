Барнаул, , 07:10 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1454 человек, причём сразу 13 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9021 человек, +64 за сутки) и ОРВИ (15 699 человек, +137 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 31 627 человек (+217 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 436 (+4 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 134 пациента (минус 10 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1105 (+18 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 27 701 человек (+208 за сутки).

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