Пекин, , 07:03 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено семь новых импортированных случаев COVID-19, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, четыре новых случая пришлись на Шанхай, еще по одному — на провинции Ляонин, Гуандун и Сычуань.

Из общего числа «импортных» случаев 3909 пациентов были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 272 остались госпитализированными. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.