Пекин, , 06:59 — REGNUM Из больниц Китая выписано еще девять человек, переболевших COVID-19, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 320 пациентов с подтверждённым диагнозом продолжают получать помощь в больницах страны, включая шестерых в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 86 913 человек, из которых 81 959 были выписаны из больниц по выздоровлении. Скончались 4634 человека.