Москва, , 06:46 — REGNUM Звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов получили широкое распространение среди телефонных мошенников в России, сообщил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд в интервью газете «Известия».

Изначально с жертвой общается злоумышленник, который представляется как работник службы безопасности банка. Он предупреждает клиента, что сотрудничает с полицией, из которой в скором времени должен поступить звонок.

После мошенники звонят человеку с подменного номера, который определяется как настоящий. Они представляются полицейскими и пытаются узнать сведения с карты и защитные коды для проведения транзакций.

Дрозд также рассказал, что некоторые преступники уже «вооружились» технологией deepfake, которая позволяет подделывать голоса в режиме реального времени и выдавать себя за конкретного человека. При этом подмену определить почти невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что примерно 22% жителей РФ сталкивались с деятельностью телефонных мошенников, но при этом оставались со своими деньгами. Еще 16% лишались своих средств.

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