Богота, , 06:06 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 14 940 человек, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 1 559 766. Также за 24 декабря на колумбийской территории скончались еще 280 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в Колумбии достигло 41 154 человек. Отмечается, что уже 1 417 316 пациентов смогли выздороветь, их уже выписали из медучреждений.