Петропавловск-Камчатский, , 06:05 — REGNUM На Камчатке завершился первый этап реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оссора. Спустя пять лет удалось восстановить прямое авиасообщение посёлка с Петропавловском-Камчатским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Читайте также: У новой единой дальневосточной авиакомпании останется старое название?

На реконструкцию аэропорт был закрыт в 2015 году. К ремонту ВПП приступали два неместных подрядчика, но они не смогли справиться с работой в удалённом районе. В 2018 году к реконструкции была привлечена местная компания, которая успешно завершила первый этап работ, что позволило возобновить прямое авиасообщение. В течение всего времени, что велась реконструкция, жители летали в столицу региона с пересадкой, что занимало много времени.

«Сейчас мы возобновили прямое сообщение, и жители могут добраться до точки назначения чуть больше чем за 2 часа», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Авиарейсы из Оссоры в Петропавловск-Камчатский будут выполнятся каждый понедельник и четверг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 декабря жители Дальнего Востока голосуют за название для новой единой авиакомпании Дальнего Востока. В лидеры практически сразу вышло фирменное название действующего перевозчика — «Аврора».