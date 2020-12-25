Москва, , 05:55 — REGNUM Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта (Нагорный Карабах), сообщили 25 декабря в пресс-службе Минобороны России.

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В сообщении отмечается, что работа ведётся специалистами Международного противоминного центра министерства.

Всего за время операции с участием российских миротворцев в Нагорном Карабахе разминировано более 280 га местности, около 107 км дорог, 452 домостроения, обнаружено и обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов.

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе осуществляется по совместному заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России с 10 ноября.

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