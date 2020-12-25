Магадан, Магаданская область, , 05:54 — REGNUM В областной больнице Магадана установили новый современный томограф, закупленный по нацпроекту «Здравоохранение». Высокоточное оборудование позволит проводить исследования в кротчайшие сроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«С помощью телемедицины результаты компьютерной томографии можно увидеть в ведущих федеральных медицинских центрах любой точки России. Мы входим в 2021 год, надо переходить на новые уровни диагностики и лечения, и этот аппарат будет как нельзя кстати», — сказал губернатор Сергей Носов.

Обследовать на томографе будут не только онкобольных, но и пациентов с неврологическими и кардиологическими заболеваниями, травмами суставов. Программное обеспечение позволяет проводить исследования любых органов, от головного мозга до мелких суставов. МР-томограф позволяет диагностировать новообразования величиной от 0,5 мм.

Аппарат приобретён за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели направлено 124 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет в модернизацию первичного звена здравоохранения Хабаровского края будет вложено 8,1 млрд рублей, из которых 7,1 млрд рублей — средства федерального бюджета.