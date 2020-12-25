Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции в США сформируется тогда, когда привьются от COVID-19 или переболеют от 70% до 90% населения, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи газете The New York Times.

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«В действительности мы не знаем точных цифр. Я думаю, что на самом деле речь идет о диапазоне от 70% до 90%», — заявил он.

При этом Фаучи отметил, что достаточно провакцинировать до 85% американцев, чтобы коллективный иммунитет сформировался в США.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 декабря в Соединенных Штатах уже привились против коронавирусной инфекции более 1 млн человек. Ранее американское правительство заказало дополнительную партию в 100 млн вакцин у компании Pfizer.

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